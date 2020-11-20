Лавров заявил о слабом иммунитете некоторых стран Европы к «коричневой чуме»

В некоторых европейских странах снизился «иммунитет к коричневой чуме», выработанный после Нюрнбергского процесса, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Глава ведомства выступил на международном научно-практическом форуме «Уроки Нюрнберга» – «Влияние Нюрнбергского процесса на становление современного миропорядка» в Москве, приуроченному к 75-летию со дня начала работы трибунала, сообщается на сайте МИД.

Лавров отметил, что наследие трибунала не ограничивается сферой права, а имеет политическое, ценностное и воспитательное значение. «75 лет назад была сделана мощная прививка от возрождения нацизма в любых его формах и проявлениях. К сожалению, иммунитет от коричневой чумы, выработанный в Нюрнберге, в некоторых странах Европы серьезно снизился. Россия продолжит энергично и последовательно выступать против любых попыток фальсификации истории, героизации нацистских преступников и их приспешников», – подчеркнул он.

Министр отметил, что Нюрнбергский процесс стал площадкой для «всестороннего осмысления – юридического и мировоззренческого – трагедии Второй мировой войны», а также для того, чтобы взглянуть в будущее через утверждение идеалов гуманизма и осознания причин, приведших к их отрицанию.

Лавров напомнил, что под влиянием этого трибунала формировалась современная международно-правовая архитектура, эти принципы легли в основу норм о тягчайших международных преступлениях

«Дух и буква судебного процесса стали воплощением надежд на справедливость, уважение ценности жизни и достоинства человека. 24 октября 1946 года – ровно через год после вступления в силу Устава ООН – первый генеральный секретарь Организации Трюгве Ли высказался за то, чтобы принятые в Нюрнберге решения стали «постоянной частью международного права», – сказал Лавров.

Ранее председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что интернационализацию правосудия в Нюрнбергском процессе следует рассматривать как чрезвычайную меру, повторение этой практики грозит использованием международных судов в качестве рычагов политического давления.

До этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возмутился обвинением СССР со стороны Совета Европы в развязывании Второй мировой войны совместно с фашистской Германией. Его поддержал пресс-секретарь Дмитрий Песков.