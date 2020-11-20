МИД отреагировал на санкции США против двух базирующихся в России компаний КНДР

Москва сожалеет в связи с введением США санкций по КНДР против двух российских компаний, доказательств якобы трудоустройства северокорейских рабочих российской стороной Вашингтон не предоставил, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вызывает сожаление очередное решение властей США ввести санкции против двух российских компаний, якобы занимающихся в нашей стране трудоустройством северокорейских рабочих. Как и ранее, доказательств, кроме своих обычных подозрений, американцы не приводят, требуют верить им на слово. Россию же вновь упрекают в «прегрешениях», теперь уже и в нарушении резолюций Совета Безопасности ООН», – приводятся на сайте МИД России слова Захаровой.

Она отметила, что Россия решительно отвергает обвинения США и осуждает практику экстерриториального применения Соединенными Штатами собственных правовых норм, идущих вразрез с общепринятыми положениями международного права. По ее словам, «есть обоснованные озабоченности в связи с соблюдением требований, согласованных в СБ решений со стороны самого Вашингтона».

«Яркий пример – возобновление санкционного давления на Иран после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий, одобренного резолюцией СБ ООН 2231. Безосновательные ограничения против наших компаний являются ничем неподкрепленным дискриминационным шагом американской администрации, которая, видимо, пытается таким неуклюжим образом отвлечь внимание общественности от собственного деструктивного поведения на внешнеполитической арене», – подчеркнула представитель МИД.

Ранее американский минфин сообщил, что Соединенные Штаты ввели санкции против двух базирующихся в России северокорейских компаний. Они введены в отношении «Генеральной торговой компании «Чхолсан» КНДР» (ООО «Чхолсан»), действующей в России и в Северной Корее, а также в отношении зарегистрированного в Петербурге ООО «Мокран» Минфин США утверждает, что «Мокран» и «Чхолсан» якобы использовали «принудительный труд из Северной Кореи, в том числе и с экспортом средств, которые идут в прибыль Трудовой партии Кореи».