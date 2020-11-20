Вынесен приговор планировавшему подорвать ж/д пути жителю Татарстана

Жителя Нижнекамска приговорили к 14 годам лишения свободы за попытку подрыва железнодорожных путей в Тукаевском районе республики, сообщили в региональном управлении ФСБ.

«Решением Центрального окружного военного суда Шамшутдинов Р. Н. приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет наказания в тюрьме, оставшегося срока – в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Приговор уже вступил в законную силу.

В начале ноября в Казани ликвидировали ячейку террористов из запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».