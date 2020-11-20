Оппозиция перекрыла центральные улицы Еревана

Армянские оппозиционеры перекрыли несколько центральных улиц Еревана. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В настоящее время оппозицией перекрыты проспекты Баграмяна и Маштоца, улицы Киевян и Мясникян, передает ТАСС.

«Никол, предатель! Никол, должен уйти!» – скандируют демонстранты.

В среду в Ереване на площади Свободы начался массовый митинг с требованием отправить Пашиняна в отставку. Позже сотрудники полиции в столице Армении начали задерживать перекрывающих улицы протестующих.

Ранее представитель оппозиционной армянской партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге в центре Еревана представил «дорожную карту» оппозиционных сил, в которой они потребовали отставки Пашиняна, создания временного правительства и организации досрочных выборов.