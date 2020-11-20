Стали известны подробности задержания похитителя ребенка во Владимирской области

Следственный комитет показал на видео освобождение ребенка из плена в деревне во Владимирской области, где злоумышленник продержал мальчика два месяца.

На записи, опубликованной на YouTube-канале ведомства, подозреваемый рассказал, где держал ребенка. «Здесь, в подвале, в ноутбук играл», – сказал мужчина в ролике.

В другом ролике, опубликованном в Telegram-канале RT мальчик после освобождения поговорил с оперативником. «Вот это окно можно было и не разбивать», – сказал он правоохранителям.

«Да? А ты хочешь вернуться, что ли, сюда потом? Ну захочешь – вернешься, а так – лучше не надо», – ответили ему сотрудники ведомств.

«Лучше не надо, а то тут балаган какой-то устроили», – сказал мальчик.

Также оперативную видеозапись опубликовало МВД. На кадрах силовики распилили дверь и вошли в помещение, где содержался ребенок.

Напомним, похитителем оказался 26-летний житель поселка Макариха. Обнаружить место нахождения ребенка удалось благодаря тому, что некоторое время назад к сотрудникам ГУУР МВД от зарубежных коллег по каналам Интерпола поступила информация о публикациях в теневом сегменте интернета. В ней сообщалось о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика.

Мальчик пропал 28 сентября. После посещения школы он добрался до поселка Горки, в котором проживает, школьным автобусом, вышел из него, но до дома не дошел. В октябре МВД объявило о назначении вознаграждения в сумме 1 млн рублей за помощь в розыске школьника. Вечером 19 ноября на телефон Единой дежурной диспетчерской службы Камешковского района Владимирской области поступила информация об обнаружении мальчика в деревне Макарихе.