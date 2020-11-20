Учителя арестовали по подозрению в каннибализме в Германии

Полиция Берлина арестовала учителя, подозреваемого в убийстве с «сексуальным мотивом» и каннибализме, сообщают немецкие СМИ.

Жертвой каннибала стал механик из столичного района Лихтенберг, пропавший более двух месяцев назад. Его опознали по останкам, найденным в районе Панков, пишет Berliner Zeitung.

По подозрению в преступлении задержали 41-летнего мужчину. Сейчас он находится в СИЗО и отказывается давать показания. Следователи выяснили, что он интересовался темой каннибализма на различных форумах. Как предполагают правоохранители, злоумышленник познакомился со своей жертвой через сайт знакомств.

В январе жителя американского Беннингтона задержали за убийство мужчины и поедание его тестикул.

В 2019 году жителя Архангельской области обвинили в убийстве трех человек и частичном употреблении их плоти в пищу.