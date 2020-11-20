МИД Украины назвал кандидатуру на пост нового посла в США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что предложил президенту Владимиру Зеленскому кандидатуру экс-министра финансов Оксаны Маркаровой на должность нового посла в США.

«Нынешний посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко является классиком украинской дипломатии, претензий к его работе нет, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял. Кандидатуру нового посла на рассмотрение президента вносит министр иностранных дел. Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой», – написал Кулеба в своем Facebook.

Министр также добавил, что «процедура ее оформления запущена, но традиционно занимает определенное время».

«Владимира Ельченко, назначенного чрезвычайным и полномочным послом Украины в США президентом Владимиром Зеленским меньше года назад, решено заменить экс-министром финансов Оксаной Маркаровой», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в офисе президента Украины и министерстве иностранных дел.

Отмечается, что идею о замене посла внес глава офиса президента Андрей Ермак. «Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету», – уточняют источники.

В МИД Украины к вопросу отнеслись скептически. «В Вашингтон после победы Байдена возвращается «классика», а Маркарова не классический дипломат. МВФ – очень важный фактор, но американское направление намного шире, системнее и требует большей дипломатической практики и кругозора», – сообщается в министерстве.

Напомним, 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский поздравил кандидата от Демократической партии на пост президента США Джозефа Байдена с «победой» на выборах.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.