Дату итогового сочинения в выпускных классах перенесли

Проведение итогового сочинения для выпускников 11-х классов, запланированное на 2 декабря, пройдет не ранее 5 апреля, сообщила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и согласовано с Министерством просвещения России, сообщается на сайте Росборнадзора.

Итоговое собеседование по русскому языку для выпускников 9-х классов пройдет 10 февраля и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая. При этом, если сохранится неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, собеседование проведут в дистанционном формате: решение об этом будут принимать региональные власти.

Сейчас более 70% российских школ продолжают обучение в полностью очном формате, в большинстве остальных школ применяется смешанный формат очного и дистанционного обучения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после перевода старших классов школ в столице на удаленную учебу вдвое снизилось число выявленных случаев коронавируса у детей. Он также сообщил, что власти столицы не собираются держать школьников на удаленной учебе месяцами, при первой возможности старшеклассников вернут в школы, чтобы они получали полноценное образование.