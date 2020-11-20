Какой пуховик выбрать на зиму? Обзор самых актуальных трендов

Пуховик, пожалуй, самая актуальная вещь зимнего гардероба. Такая одежда, как брюки, джемперы, рубашки, как правило, меняются день ото дня. Пуховик же остается той вещью, которая присутствует в зимнем образе постоянно. Поэтому к его выбору нужно подходить очень тщательно. И здесь важно помнить, что главные требования к пуховику – быть теплым, удобным и, конечно же, стильным.

В этом сезоне дизайнеры позаботились, чтобы зимние куртки были максимально универсальными, комфортными и красивыми. Так, бренд мужской одежды KANZLER расширил границы обычного представления пуховиков и вывел их сразу в несколько стилей: Classic, Casual, Sport casual и Sport. Стоит отметить, что в связи с восходящим трендом на универсальность и практичность, особой популярностью стали пользоваться модели, трансформирующиеся из одного стиля в другой с помощью съемных деталей.

Спортивные модели (Sport casual и Sport)

Такие модели, как правило, имеют длину до середины бедра, снабжены воротником-стойкой и капюшоном. В этом сезоне актуальны яркие расцветки, обилие карманов, застежек и кнопок. Отличным вариантом для занятий спортом, помимо укороченных прямых фасонов, могут стать модели в стиле бомбер, а также модная новинка сезона – анорак. Его особенность – одевание через голову, застежка-молния делает эту процедуру легкой и удобной. Кроме того, анорак идеален для создания многослойных образов. Его можно надеть под более теплую куртку, пальто или под жилет.

Повседневные пуховики (Casual)

В категории пуховиков на каждый день актуальны как модели средней длины, так и удлиненные. Мужчины всех возрастов уже успели по достоинству оценить удобство последних. Кстати, еще удлиненные мужские пуховики вполне подходят для деловых образов, при условии лаконичного декора и цветового соответствия стилю. В моде свободный прямой силуэт, фактурные ткани и акцентные детали – например, яркий капюшон, текстовые принты, меховая отделка. По-прежнему на пике моды такие модели, как парка и аляска. Как и в категории спортивных пуховиков, приветствуются яркие цвета.

Деловые варианты (Classic)

Очевидно, что со строгим костюмом не всякий пуховик будет смотреться гармонично, особенно короткие дутые модели. Лучше отдавать предпочтение моделям, которые выполнены в так называемом пиджачном крое. В коллекции KANZLER представлено несколько таких пуховиков. Они идеально впишутся в любой деловой образ. Еще одна важная деталь для классических пуховиков – это цвет. Выбирайте спокойные цвета, без ярких принтов, рисунков и деталей.

Пуховики-трансформеры

В новом сезоне KANZLER представил пуховики с отстегивающимися воротниками, капюшонами и манишками, имитирующими жилет. Эти детали позволяют использовать одну и ту же куртку как для создания образов в строгом деловом стиле, так и для модных многослойных комплектов в стиле Casual.

Стоит отметить, что каждая модель пуховика KANZLER создается очень тщательно и в ней нет случайных деталей. В производстве используются технологичные ткани с защитой от промокания, сохранением воздухообмена и дополнительными согревающими свойствами. Соотношение 90% пуха и 10% пера в наполнителе соответствует уровню изделий премиум-класса. Пошив по лекалам, разработанным в собственном конструкторском бюро, оптимальная ширина простежки, выверенное годами качество – все это гарантирует высокое качество изделий, которые бренд с гордостью представляет на российском рынке уже более 25 лет.

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