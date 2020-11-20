Керимов подал в суд на «Ведомости», Forbes и «Собеседник»

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал в Басманный суд Москвы иск к газете «Ведомости», ответчиками также указаны издания Forbes и «Собеседник».

Керимов подал иск к «Ведомостям» с требованием опровергнуть и удалить с сайта издания статью от ноября 2017 года «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень», сообщил руководитель юридического отдела «Ведомостей» Алим Ульбашев.

Ответчиками по иску также указаны издания Forbes и «Собеседник», а также физическое лицо – пользователь Facebook Наринэ Давыдова, которая 1 октября 2020 года (после подготовки иска Керимовым) сделала публикацию в соцсети с цитированием всех трех изданий и размещением прямых гиперссылок на них.

Отмечается, что в июне 2020 года предприниматель уже пытался судиться с «Ведомостями» из-за этой статьи, однако Гагаринский суд Москвы вернул иск заявителю ввиду неподсудности данному конкретному суду. Аналогичным образом суд поступил с исками к изданиям Forbes и «Версия».

Теперь же Керимов объединил свои требования к разным изданиям в единый иск на основании, что спустя три года после выхода в СМИ материалы были использованы частным лицом в публикации на странице в Facebook, отметил Ульбашев со ссылкой на текст иска.

В объединенном иске Керимов потребовал взыскать с «Ведомостей», Forbes и «Собеседника» по 50 тыс. рублей компенсации морального вреда, с Давыдовой – 10 тыс. рублей.

Предъявление иска к Давыдовой позволило бизнесмену обратиться в Басманный суд, так как остальные соответчики зарегистрированы по адресам, относящимся к территориальной подсудности других судов: иски к «Ведомостям» подсудны Останкинскому суду, к «Собеседнику» (издатель ООО «Собеседник Медиа») – Измайловскому суду, Forbes (издатель АО «АС Рус Медиа») – Пресненскому суду.

«Вероятно, в данном случае ответчик выбран с целью выбора подсудности и переноса рассмотрения дела именно в Басманный суд», – сказал управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков.

В юридической службе «Ведомостей» содержание иска называют необоснованным: «В исковом заявлении Сулейман Керимов оспаривает лишь один абзац, но в просительной части иска требует удалить весь материал, хотя данный абзац не является для текста смыслообразующим. Мы считаем иск необоснованным и направленным на ограничение свободы слова журналистов».

Издатель «Ведомостей» Михаил Нелюбин отметил, что газета занимает взвешенную позицию при подготовке материалов, всегда основывается на фактах и избегает эмоциональных выпадов в адрес своих героев.

«Не была исключением и статья о Керимове, поэтому мы не согласны с иском», – сказал он.