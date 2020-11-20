В Раде назвали отказ от российской вакцины соучастием в убийстве украинцев

Отказ властей Украины от российской вакцины от COVID-19 без обеспечения какой-либо альтернативы является соучастием в убийстве собственных граждан, заявил депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – за жизнь» Олег Волошин на телеканале «112».

По его словам, Украина могла бы запустить производство российской вакцины на своей территории по лицензии, как в Белоруссии. «В любом случае, какая-то альтернатива должна быть предложена. А если ее нет, ну тогда извините, действительно позиция нашей власти не закупать и не организовывать производство здесь российской вакцины, не имея никакой альтернативы – вот это уже действительно соучастие в убийстве украинцев», – передает РИА «Новости» мнение Волошина.

Депутат возмутился, как политику «можно ставить в приоритет перед здоровьем и жизнью населения». Он отметил, что во многих странах вакцинация собственных граждан будет проводиться бесплатно, при этом не все украинцы будут иметь возможность приобрести вакцину, если она будет продаваться за деньги. «И мы тогда получим вообще жуткую ситуацию, самую худшую, которую только можно представить», – заключил парламентарий.

Напомним, минздрав Украины не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ. Однако позже глава ведомства Максим Степанов предложил пока не рассматривать такую возможность. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал украинских политиков за прививку российской вакциной. Между тем украинская элита, вопреки желанию президента страны, уже объявила охоту за российской вакциной.