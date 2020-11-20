Москвичей предупредили о первой метели Синоптики рассказали о погоде в столице 20 ноября 2020, 03:32 Текст: Антон Никитин

В пятницу синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду. По прогнозу синоптиков, на протяжении всей пятницы в столице будет ноль градусов, возможны небольшие осадки. Ветер прогнозируется южный, силой 5-7 м/с, с порывами до 15-19 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

