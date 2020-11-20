Собянин заявил о приближающейся победе над коронавирусом

Победа над пандемией коронавируса близка, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он пообещал за три года завершить ремонт 135 московских городских поликлиник.

Собянин написал в своем блоге, что «победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача».

В связи с этим в российской столице не стали останавливать городскую программу комплексной реконструкции московских поликлиник.

«В 2023 году рассчитываем закончить ремонт всех 135 городских поликлиник, которые сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии», – добавил мэр.

Многие из попавших в программу зданий «были построены 40-60 лет назад и объективно не могут обеспечить современное качество и комфорт лечения».

«Облупившиеся фасады, узкие и темные коридоры, ржавые трубы и старые коммуникации – это еще полбеды. Гораздо хуже, что в старых зданиях часто просто некуда ставить современное оборудование», – пояснил Собянин.

В связи с этим некоторые поликлиники приходится «не просто ремонтировать, а фактически разбирать и собирать заново, полностью меняя внутреннюю планировку и коммуникации».

Ремонт первых 11 зданий почти завершен. В них появились открытые регистратуры (ресепшены), фирменный дизайн, широкие, светлые коридоры, бесшумные лифты, удобные указатели, зоны отдыха и ожидания приема, функциональные кабинеты врачей с качественной мебелью и оборудованием, уютные комнаты отдыха для врачей и медсестер.

Обновлены также бассейны в отделениях ЛФК детских поликлиник, появились места для хранения колясок.

Отремонтированы фасады, благоустроена территория рядом с поликлиниками.

В декабре начнут завозить современное оборудование, а в начале 2021 года медицинские учреждения вновь откроют свои двери.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.

На саммите ШОС глава государства обратил внимание, что, как показали исследования, все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны.

Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций. По словам президента, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов.