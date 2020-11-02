Пожар в ангаре с газовыми баллонами локализован

Пожар, произошедший в понедельник в ангаре с газовыми резервуарами на юге Москвы, был локализован, рассказали в экстренных службах.

«Объявлена локализация пожара, угрозы взрыва и распространения огня нет», – передает ТАСС сообщение источника.

Между тем МЧС опровергло информацию о том, что огонь перекинулся с ангара на расположенную рядом газозаправочную станцию. В ведомстве отметили, что поблизости со складом нет ни одной АГЗС.

Тем временем инцидентом занялась столичная прокуратура, инициировав проверку по факту пожара. Сейчас на месте происшествия находятся прокурор Южного административного округа Анзор Меретуков и прокурор межрайонной прокуратуры Чертаново Максим Щербаков.

Ранее сообщалось, что в ангаре произошло несколько мощных взрывов баллонов с газом. Напомним, ангар загорелся на улице Газопровод, 4а. Общий объем газовых баллонов в ангаре составлял 600 кубометров.