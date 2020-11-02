Уроженка Нью-Йорка умерла в московском такси по пути из клуба В Москве обрушился горящий ангар с газовыми баллонами 2 ноября 2020, 15:33 Текст: Абдулла Шакиров

Ангар с газовыми резервуарами на Юге, где в понедельник произошел пожар, разрушился, сообщили в экстренных службах. Пожарные продолжают тушить огонь с соблюдением техники безопасности, передает ТАСС. Тем временем пожар перекинулся на находящуюся рядом газозаправочную станцию, сообщает РИА «Новости». По предварительным данным, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что в ангаре произошло несколько мощных взрывов баллонов с газом. Огонь локализован на площади 300 квадратных метров. Напомним, ангар загорелся на улице Газопровод, 4а. Общий объем газовых баллонов в ангаре составляет 600 кубометров.

