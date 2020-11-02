Кремль назвал важной задачей обеспечение безопасности иностранцев в России

Обеспечение безопасности иностранных граждан на территории страны – важная задача для России, какие-либо действия, представляющие угрозу для иностранцев недопустимы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается безопасности дипломатических представительств стран, в том числе Франции, безопасности иностранных граждан на территории нашей страны, считаем очень важной задачей обеспечение этой безопасности, считаем необходимым для всех действовать исключительно в рамках закона РФ, и таким образом избегать каких-либо действий, которые могли бы представлять угрозу для иностранцев у нас в стране. Считаем это недопустимым, равно как и (угрозы в отношении) наших граждан», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, следует ли опасаться иностранцам, в частности французам, преследования в России.

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на учителя террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».