Роскомнадзор решил помочь разработчикам цифровых сервисов

Роскомнадзор готов оказывать правовую поддержку по вопросам защиты персональных данных разработчикам сервисов, необходимых для развития цифровой экономики.

При создании необходимых для развития цифровой экономики сервисов, в том числе цифровой геоаналитики, на основе обобщенных сведений о пользователях, требуется первоначальная обработка персональных данных, сообщается на сайте ведомства.

Разработку подобных сервисов о транзакциях и местоположении клиентов анонсировало ПАО «Сбербанк». О необходимости доступа к данным государственных информационных систем заявила и Ассоциация больших данных.

Роскомнадзор готов оказывать необходимую разработчикам сервисов правовую поддержку в вопросах организации защиты персональных данных, начиная с момента их проектирования.

Такой подход позволяет упростить, а во многих случаях исключить проведение последующих проверочных мероприятий. Сервисы цифровой экономики должны обеспечивать защиту прав граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

Соответствующие письма были направлены в ПАО «Сбербанк» и Ассоциацию больших данных.