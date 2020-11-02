Экс-хоккеист Мусатов приговорен за крупное мошенничество с криптовалютой

Пресненский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии бывшего хоккеиста Игоря Мусатова, признав его виновным в мошенничестве с криптовалютой на 800 тыс. долларов.

«Мусатов Игорь Максимович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», – передает ТАСС слова пресс-секретаря суда Лелы Кокая.

По ее словам, в ходе прений сторон гособвинение попросило назначить подсудимому такой же срок. «Гражданский иск передали для рассмотрения в гражданском производстве», – уточнила собеседница агентства.

Мусатов был задержан и арестован в сентябре 2019 года. По данным следствия, он совершил преступление в начале 2018 года. Действуя в составе организованной группы, «во исполнение преступного умысла» он встретился в центре Москвы с занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка предпринимателем «с целью обсуждения дальнейшего сотрудничества, совершения сделок с криптовалютой и инвестициями». Мусатов в ходе телефонного общения с Абеляном В.М., вводя последнего в заблуждение, договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью 800 тыс. долларов (на 19 февраля 2018 года эта сумма эквивалентна 45,3 млн рублей), при этом убедив Абеляна в осуществлении сделки.

Вину в инкриминируемом преступлении Мусатов не признал.

Игорь Мусатов является воспитанником хоккейной школы московского «Спартака». Выступал за несколько клубов из России и Словакии, в том числе «Спартак», «Ак Барс», «Локомотив», «Салават Юлаев», «Авангард».

Напомним, в сентябре 2019 года Кузьминский суд Москвы заключил под стражу на месяц хоккеиста Игоря Мусатова, который обвиняется в мошенничестве с криптовалютой на 800 тыс. долларов.