В России началась четырехдневная рабочая неделя

Начавшаяся неделя станет сокращенной для работающих россиян и продлится четыре дня в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.

В текущем году праздник выпадает на среду, которая будет нерабочим днем. Во вторник, 3 ноября, продолжительность рабочего дня сократится на один час, передает РИА «Новости».

Отметим, что 31 декабря в 2020 году пока остается рабочим днем. Однако это день собираются сделать выходным. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2021 году 31 декабря у россиян будет выходной.

Согласно постановлению новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января. В 2021 году россиян ждут еще шесть праздничных периодов: четыре выходных с 4 по 7 ноября, а также по три дня в феврале (21-23), марте (6-8), мае (1-3, 8-10) и июне (12-14).

Ранее в Роструде отмечали, что День народного единства разделит пятидневку на две части по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.