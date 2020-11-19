Бундестаг оштрафовал «Альтернативу для Германии»

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) должна выплатить штраф в размере 504 тыс. 429 евро за нарушение закона о финансировании политических партий, сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на администрацию Бундестага.

По данным издания, речь идет о двух «противоречащих законодательству» пожертвованиях, которые получила АдГ из Швейцарии. В феврале 2016 года партия организовала конгресс, посвященный перспективам развития Европы, который был отчасти профинансирован за счет «непрозрачных» источников через рекламное агентство в Швейцарии. В Бундестаге расценили это финансирование как «нелегальное» пожертвование, передает ТАСС.

Контролирующий орган парламента ФРГ также счел незаконным перевод в 2017 году несколькими траншами из Швейцарии примерно 132 тыс. евро с целью финансирования избирательной кампании нынешнего сопредседателя парламентской фракции АдГ Алис Вайдель и регионального отделения партии на юге страны. Деньги были перечислены незадолго до последних выборов в Бундестаг через счета двух швейцарских фармацевтических компаний.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла обвинил полицию в сознательной эскалации акции протеста, проходящей в Берлине против введенного властями ФРГ карантина.