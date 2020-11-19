Российские миротворцы сопроводили военных Азербайджана из Шуши в Физулинский район

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе обеспечили безопасность азербайджанских военных, передвигавшихся из Шуши в Физулинский район Азербайджана, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Конашенков сообщил, что «19 ноября патрули российских миротворческих сил обеспечили безопасное передвижение из населенного пункта Шуша на территорию Физулинского района Республики Азербайджан пяти автомобилей с военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана», передает ТАСС.

Ранее Минобороны уточнило расположение постов миротворцев в Карабахе.

Напомним, 10 ноября лидеры России Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.