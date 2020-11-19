В Росконгрессе рассказали о новом дресс-коде в онлайне

Онлайн-встречи, ставшие популярными в связи с пандемией коронавируса, сформировали более расслабленный дресс-код, однако появились и новые требования к внешнему виду, рассказал замдиректора, программный директор Фонда «Росконгресс» Армен Хачатрян на форуме профессионалов протокола «Первые лица».

«Часть мероприятий перешло в онлайн-формат. И говорить о том, существуют ли какие-то протокольные требования к участию в онлайн, сложно. Я видел, как это эволюционирует: если первые месяцы пандемии любой выход в эфир – это новый галстук, хороший костюм, фон у кого-то с портретом президента, у кого-то нейтральный. Но чем дальше мы погружались в самоизоляцию, тем проще становились «манеры» в онлайне», – передает его слова РИА «Новости».

«Сначала – просто галстук не надеть, а потом и пиджак на спинку стула повесить. С одной стороны, это немножко понижает статус, а с другой – создает ту атмосферу онлайн-близости, которой сейчас не хватает», – отметил Хачатрян.

По его словам, если раньше необходимо было подбирать правильный цвет галстука, то сегодня подбирают цвет маски под цвет костюма, что является определнным «вызовом времени». Хачатрян считает, что в ближайшие два-три года деловые мероприятия будут представлять собой «гибридный формат» очных и онлайн встреч.

Ранее президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала газете ВЗГЛЯД, как одеваться и вести себя во время онлайн-встреч.