В Росконгрессе рассказали о новом дресс-коде в онлайне

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19 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 14:37  |  vz.ru
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В «черную пятницу» россиян ждут скидки от мошенников

Придуман новый развод на деньги в Black Friday Михаил Терещенко/ТАСС
Пандемия приучила россиян к онлайн-покупкам. Но это на руку не только интернет-торговле и бизнесу, но и аферистам. Они продолжают изобретать новые виды мошенничества. Подготовились преступники и к грядущей «черной пятнице». Как по-новому разводят на деньги россиян и как не попасть на удочку мошенников?  Подробности...
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Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

В России растет активность завязанных на гранты Запада политических структур REUTERS/Ivan Alvarado
Поддержка от зарубежных спонсоров будет стоить карьеры любому кандидату на выборах в России. Таков смысл поправок, подготовленных в комиссии Совфеда по защите суверенитета. Сенаторы предложили несколько признаков, по которым можно отследить закамуфлированных иностранных агентов влияния. Помогут ли такие меры не допустить в наш парламент любителей донатов с Запада? Подробности...
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Почему россиянки отказываются от абортов

В советское время аборт то жестко запрещали, то разрешали вновь Добров А.Н. 1961 г.
Сто лет назад Советская Россия первой в мире узаконила медицинское прерывание беременности. Современная Россия остается страной формально толерантной к абортам, но с начала столетия число женщин, решившихся на такое прерывание беременности, упало в несколько раз. В чем причины этого явления? Подробности...
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Сирийские планы Трампа обманом разрушил простой чиновник

Джеймс Джеффри играл в игры с Трампом и будет теперь играть в игры с Байденом Stefani Reynolds/Consolidated News
Photos/Global Look Press
Главнокомандующему самой сильной армией в мире безнаказанно можно лгать прямо в лицо. Именно такой вывод следует из сенсационного признания американского дипломата, отвечавшего за борьбу с ИГИЛ – он намеренно обманывал Трампа о численности войск США в Сирии. И делал это из самых лучших, государственных побуждений. Зачем же и каким образом? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Мы любим, чтобы нас пугали

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Смыслы, смыслы, нам не хватает смыслов; впрочем, либеральным нашим оппонентам их тоже не хватает. Но они работают с нутряковыми страхами, с подсознательными потребностями, а патриоты этого не умеют или не хотят делать. Подробности...
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Пора начинать «мягко» возвращать Украину

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кому-то покажется, что вернуть Украину в материнское лоно можно просто – поставив на условно «украинского Додона». Но, как показали последние события в Молдавии, эта ставка эфемерна и плодоносит очень недолго. Подробности...
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Ставка на размежевание Европы и США стратегически оправдана

Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Байден, Трамп, США, Евросоюз – ну какая нам разница? Нет, ты объясни простому русскому обывателю, что ему до выборов в США или кризиса Евросоюза! Какая разница, кто будет президентом в Америке? Нам своей страной нужно заниматься. Подробности...
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Советский дефицит вернулся в Туркмению

Трампу наврали про армию США

Пашинян должен остаться у власти

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?
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    В Росконгрессе рассказали о новом дресс-коде в онлайне

    19 ноября 2020, 14:26

    Текст: Елизавета Булкина

    Онлайн-встречи, ставшие популярными в связи с пандемией коронавируса, сформировали более расслабленный дресс-код, однако появились и новые требования к внешнему виду, рассказал замдиректора, программный директор Фонда «Росконгресс» Армен Хачатрян на форуме профессионалов протокола «Первые лица».

    «Часть мероприятий перешло в онлайн-формат. И говорить о том, существуют ли какие-то протокольные требования к участию в онлайн, сложно. Я видел, как это эволюционирует: если первые месяцы пандемии любой выход в эфир – это новый галстук, хороший костюм, фон у кого-то с портретом президента, у кого-то нейтральный. Но чем дальше мы погружались в самоизоляцию, тем проще становились «манеры» в онлайне», – передает его слова РИА «Новости».

    «Сначала – просто галстук не надеть, а потом и пиджак на спинку стула повесить. С одной стороны, это немножко понижает статус, а с другой – создает ту атмосферу онлайн-близости, которой сейчас не хватает», – отметил Хачатрян.

    По его словам, если раньше необходимо было подбирать правильный цвет галстука, то сегодня подбирают цвет маски под цвет костюма, что является определнным «вызовом времени». Хачатрян считает, что в ближайшие два-три года деловые мероприятия будут представлять собой «гибридный формат» очных и онлайн встреч.

    Ранее президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала газете ВЗГЛЯД, как одеваться и вести себя во время онлайн-встреч.


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