В Ереване начались задержания противников Пашиняна

Сотрудники полиции в Ереване начали задерживать перекрывающих улицы протестующих, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Полицейские оттесняют и задерживают протестующих, некоторые улицы заблокированы автомобилями, передает РИА «Новости».

Оппозиционные активисты на улицах столицы Армении выкрикивают лозунги с требованием отставки Пашиняна. По данным ТАСС, участники протестных акций перекрыли центральные проспекты Баграмяна, Маштоца, Мясникяна.

Напомним, 10 ноября премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. В тот же день Пашинян выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения, детали которого раскрыл президент России Владимир Путин.

Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что поражение в Карабахе повергло в шок армянское общество.

Представитель оппозиционной армянской партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге в центре Еревана представил «дорожную карту» оппозиционных сил, в которой они потребовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, создания временного правительства и организации досрочных выборов.