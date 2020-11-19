Блогера Кунгурова обвинили в призывах к терроризму

Блогера Алексея Кунгурова из Тюмени обвинили в призывах к террористической деятельности и возбуждении ненависти или вражды, сообщили в Лефортовском суде Москвы.

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Кунгурова Алексея Анатольевича. Он обвиняется по ч. 1 ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды») и ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»)», – пояснили в суде ТАСС.

Напомним, в 2016 году Кунгурова осудили за оправдание запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» на два года и шесть месяцев. После отбытия наказания Кунгуров переехал на Украину.