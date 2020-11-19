Гендиректора ОСК осудили по делу ЖК «Академ-Палас»

Вынесен приговор Дмитрию Яцыку, гендиректору «Объединенной строительной компании» (ОСК), занимавшейся строительством ЖК «Академ-Палас» в Москве.

«Никулинский районный суд Москвы в среду вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего Дмитрия Яцыка. Он осужден за совершение 80... мошенничеств в сфере предпринимательской деятельности», – сообщила прокуратура столицы, передает РИА «Новости».

Суд установил, что Яцык, возглавлявший управление согласования ОСК с 2003 года, и ставший в 2009 году гендиректором фирмы, вместе с другими руководителями компании заключал договоры долевого участия на строительство «Академ-Паласа», но «не имел намерения их исполнять».

Соучастники начали строительство объекта через подконтрольные компании, но при этом «стоимость оплаченных работ во много раз превысила их объем».

При этом с дольщиков собрали более 1 млрд рублей, их перевели на счета подконтрольных фирм и похитили.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Яцыка к 4 годам 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – добавили в прокуратуре.

Комплекс «Академ-Палас» начали строить в 2003 году, строительство остановили в 2014 году. Конкурсный управляющий ОСК Екатерина Пушнова сообщала, что Яцык перед банкротством компании успел вывести из нее активы более чем на 4 млрд рублей.