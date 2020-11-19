Пуск американского крылатого грузового корабля к МКС отложили

Первый американский космический корабль Dream Chaser отправится к Международной космической станции (МКС) в 2022 году, а не в 2021-м, как планировалось, из-за пандемии коронавируса.

Изначально пуск Dream Chaser планировался на сентябрь 2021 года. Портал spacenews.com со ссылкой на представителей компании Sierra Nevada Corporation (SNC) сообщил, что запуск ожидается в 2022 году из-за задержек в разработке корабля в связи с пандемией коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на специализированный сайт spacenews.com.

«COVID определенно сыграл свою роль [в задержке]», – сказал первый вице-президент в подразделении компании SNC Space Systems Стив Линдси.

В ноябре 2019 года американская ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus стартовала к МКС.