Свердловская область решила выделить на нацпроект «Культура» более 500 млн рублей

Взгляд
19 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 11:21  |  vz.ru
Разделы

В «черную пятницу» россиян ждут скидки от мошенников

Придуман новый развод на деньги в Black Friday Михаил Терещенко/ТАСС
Пандемия приучила россиян к онлайн-покупкам. Но это на руку не только интернет-торговле и бизнесу, но и аферистам. Они продолжают изобретать новые виды мошенничества. Подготовились преступники и к грядущей «черной пятнице». Как по-новому разводят на деньги россиян и как не попасть на удочку мошенников?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

В России растет активность завязанных на гранты Запада политических структур REUTERS/Ivan Alvarado
Поддержка от зарубежных спонсоров будет стоить карьеры любому кандидату на выборах в России. Таков смысл поправок, подготовленных в комиссии Совфеда по защите суверенитета. Сенаторы предложили несколько признаков, по которым можно отследить закамуфлированных иностранных агентов влияния. Помогут ли такие меры не допустить в наш парламент любителей донатов с Запада? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему россиянки отказываются от абортов

В советское время аборт то жестко запрещали, то разрешали вновь Добров А.Н. 1961 г.
Сто лет назад Советская Россия первой в мире узаконила медицинское прерывание беременности. Современная Россия остается страной формально толерантной к абортам, но с начала столетия число женщин, решившихся на такое прерывание беременности, упало в несколько раз. В чем причины этого явления? Подробности...
Перейти в раздел…

Президента Косова судят для принятия Сербии в НАТО

В Сербии этот респектабельный политик в дорогом пиджаке и с благообразной сединой известен по кличке Змей REUTERS/Eva Plevier
Суд в Гааге постановил держать теперь уже бывшего президента Косова Хашима Тачи под замком в течение всего процесса – там опасаются давления на свидетелей. В деле фигурируют тысячи доказательств жестоких военных преступлений, тем не менее арест Тачи стал сенсацией – как друг «сильных мира сего», он казался неприкосновенным. Теперь у сербов появился шанс добиться справедливости, но Россию это должно насторожить. Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Пора начинать «мягко» возвращать Украину

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кому-то покажется, что вернуть Украину в материнское лоно можно просто – поставив на условно «украинского Додона». Но, как показали последние события в Молдавии, эта ставка эфемерна и плодоносит очень недолго. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Ставка на размежевание Европы и США стратегически оправдана

Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Байден, Трамп, США, Евросоюз – ну какая нам разница? Нет, ты объясни простому русскому обывателю, что ему до выборов в США или кризиса Евросоюза! Какая разница, кто будет президентом в Америке? Нам своей страной нужно заниматься. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Чем закончилась война Меладзе против «Голубого огонька»

Сергей Мардан, публицист
Бессчетное количество «людей культуры» до сих пор свято уверены, что обязанность общества – их содержать. Причем не просто содержать, а обеспечивать «достойный» уровень жизни. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
Перейти в раздел…

Советский дефицит вернулся в Туркмению

Трампу наврали про армию США

Пашинян должен остаться у власти

Перейти в раздел…

Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
Подробности...

Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
Подробности...

В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
Подробности...
Перейти в раздел…
16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
Подробности...
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан Армении

  • Армения Азербайджану

  • Никто никому
Как изменятся отношения между Москвой и Кишиневом после избрания Майи Санду на пост президента Молдавии?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Останутся такими же
Вы читаете комментарии под материалами газеты ВЗГЛЯД?
  • Да

  • Нет

  • Читаю и пишу
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт: Признание Карабаха грозит Франции серьезным конфликтом с Турцией
    В Петербурге ввели новые ограничения из-за коронавируса Проект резолюции о признании Карабаха внесен в Сенат Франции Австралия извинилась за преступления в Афганистане Назван размер мирового долга к концу 2020 года
    В Новосибирске воспитательница тушила спички о руки детей В Крыму оценили антироссийскую резолюцию ООН Украинцам назвали стоимость вакцины от COVID-19 Губерниев заявил о деградации российского футбола
    В США «Северный поток – 2» назвали «гибридным инструментом принуждения» Китай захотел вместе с Россией бороться против «гегемонии» и протекционизма В Германии собрались запретить турецких «Серых волков» Овдовевшая блогер Диденко захотела устроить вечеринку с бассейном

    Главная тема


    В «черную пятницу» россиян ждут скидки от мошенников

    «до боли знакомая игра»


    Блогеры отреагировали на разгром сборной России по футболу сербами

    блокировка и штрафы


    Иностранные сайты планируют наказывать в России за цензуру

    «удар по солидарности»


    Греция отказала Турции в праве испытывать российскую С-400

    Видео

    подвиг комсомолки


    Музей Зои Космодемьянской: модное место или гражданский храм

    эффект эмбарго


    Почему российские яблоки не победили импортные

    социальные сети


    Турецкие роботы натравливают армян на русских

    заграница поможет


    Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

    крупнейшая сделка


    Китай нанес экономике США удар в спину

    Люди культуры


    Сергей Мардан: Чем закончилась война Меладзе против «Голубого огонька»

    Найти ответственного


    Геворг Мирзаян: В поражении Армении в Карабахе есть виновный

    Национальный интерес


    Петр Акопов: Ставка на размежевание Европы и США стратегически оправдана

    на ваш взгляд


    Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?

    Свердловская область решила выделить на нацпроект «Культура» более 500 млн рублей

    19 ноября 2020, 11:01

    Текст: Антон Никитин

    Свердловская область направит более 500 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов на реализацию проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» по нацпроекту «Культура» в 2021 году.

    Более 212 млн рублей планируется направить на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона.

    «На три проекта – «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» (нацпроекта «Культура») в будущем году поступит более полумиллиарда рублей (из федерального, областного и местного бюджетов). Это позволит реализовать большой комплекс мероприятий. В частности, речь идет о выделении почти 17 млн рублей на капремонт Сосновского ДК в Каменском городском округе и 212,8 млн рублей на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами», – приводит ТАСС сообщение.

    Первый вице-спикер заксобрания области Виктор Шептий отметил, что в регионе также намерены рассмотреть возможность выделения дополнительных средств для учреждений культуры.

    «Безусловно, важно продолжать реконструкцию сельских ДК. Однако хочу подчеркнуть, главное для нас – получить в итоге не просто обновленное здание, а настоящий очаг культуры, центр притяжения для населения. Очень важно поддерживать различные творческие коллективы, способные привлечь внимание местных жителей к сельским домам культуры», – цитирует его пресс-служба.

    В этом году, по данным заксобрания, по нацпроекту «Культура» в регионе удалось завершить капитальных ремонт трех сельских домов культуры – в Ивдельском городском округе, Красноуфимском округе, городском округе Краснотурьинск. Кроме того, сейчас продолжаются работы еще в двух сельских ДК – в Камышловском муниципальном районе и Туринском городском округе. Также в течение года продолжалась модернизация Екатеринбургского театра кукол, проводились мероприятия по расширению сети виртуальных концертных залов и по созданию в музеях виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •