В «Роскосмосе» сказали, когда Китай сможет летать на МКС

Китайские корабли смогут прилетать на Международную космическую станцию (МКС) после прибытия нового российского модуля «Наука», запуск которого планируется на 2021 год, сообщила ракетно-космическая корпорация «Энергия» (предприятие «Роскосмоса»).

«У (модуля) «Науки» универсальный стыковочный узел – усовершенствованная система, которая разрабатывалась еще для полета «Союз» – «Аполлон». Теперь АПАС – андрогинно-периферийное стыковочное устройство – международный стандарт. При необходимости к гермоадаптеру «Науки» может пристыковаться любой американский или даже китайский космический корабль», – передает заявление предприятия РИА «Новости».

Напомним, в апреле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск российского модуля «Наука» на Международную космическую станцию состоится в начале 2021 года.

В августе на космодроме Байконур стартовали электроиспытания многофункционального лабораторного модуля «Наука».