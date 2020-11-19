Роскачество проверило безопасность водки

Роскачество провело повторное исследование водки и пришло к выводу о безопасности и дорогой, и дешевой продукции, следует из материалов организации.

В сообщении на сайте организации говорится, что «закупочная стоимость исследованных образцов составила от 200 до 1 тыс. 554 рублей за бутылку 0,5 литра», и в результате «вся продукция, от самой дешевой до самой дорогой, оказалась безопасной (соответствует требованиям 171-ФЗ), большинство товаров получили пять баллов в рейтинге Роскачества».

«Можно утверждать, что качество водки кардинально не зависит от ее цены», – сделали вывод эксперты.

Отмечается, что образцы водки стоимостью от 230 до 1 тыс. рублей, набравшие наибольшее количество баллов по вкусу и аромату у профессиональных дегустаторов, показали себя с лучшей стороны и в лабораторных испытаниях.

«Все образцы изготовлены на основе пищевого спирта, не содержат денатурирующих веществ и фурфурола; содержание токсичных веществ и метанола (метилового спирта) ниже установленного уровня; крепость напитков и полнота налива соответствуют заявленному на маркировке», – перечисляют эксперты.

Однако некоторые недостатки все-таки были: к водке двух торговых марок возникли замечания в части способа очистки, еще к двум – по вкусу: он был жгучим и резким.

Впервые Роскачество исследовало водку в 2017 году, изучив 49 товаров от 34 производителей. В 2020 году была проверена водка из спирта сорта «люкс» либо «альфа» – всего 23 товара от 14 производителей.

По итогам повторного исследования общий рейтинг водки включает в себя информацию о 72 товарах.

Ранее Роскачество оценило маркировку минеральной воды.