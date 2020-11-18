Российские оппозиционеры призвали Байдена к конфронтации с Путиным Спецназовец США признался в работе на российскую разведку Испытания американской противоракеты SM-3 Block IIA сняли на видео 18 ноября 2020, 17:56

Фото: U.S. Navy/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

Опубликована видеозапись испытаний американской противоракеты SM-3 Block IIA, поразившей межконтинентальную баллистическую ракету. Ракету-цель запустили с Маршалловых островов, испытание произошло в 08.50 мск, передает РИА «Новости». Пуск проводился с корабля, оснащенного противоракетной системой AEGIS. Замминистра МИД России Сергей Рябков ранее заявлял, что Москва обеспокоена планами Вашингтона по проведению испытаний SM-3 Block IIA. Отмечалось, что испытаниями противоракеты SM-3 Block IIA Вашингтон начинает отработку своей системы по прямому сдерживанию России.

