Голикова объяснила Путину сроки предоставления результатов тест на коронавирус

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании правительства с президентом заявила, что предельный срок на предоставление лабораториями результатов теста на коронавирус составляет 48 часов из-за разных условий в регионах.

«Вы знаете, наверное, до вас наверняка это доносилось, что граждане выражают недовольство по поводу того, что пациентам приходится очень долгое время ждать результатов ПЦР-диагностики», – обратилась Голикова к главе государства.

По словам вице-премьера, в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава, срок получения рещульата составлял 48 часов, но он не всегда исполнялся, передает РИА «Новости».



«Теперь изменения в СанПиН, а это обязательные требования, предусматривается, что срок выполнения лабораторного исследования не должен превышать 48 часов от момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его гражданином», – сказала Голикова.



Она призвала лаборатории субъектов, частные лаборатории и лаборатории Роспотребнадзора соблюдать эту норму.

При этом президент Владимир Путин в свою очередь заметил, что 48 часов – это долго. «Вот норматив проведения тестирования не позднее 48 часов, все-таки, это тоже долго. 48 часов – это двое суток, за это время, если человек болен, он же общается с коллегами по работе, с членами семьи», – передает его слова ТАСС.

Путин ранее отметил, что в России ситуация с распространением нового коронавируса складывается непросто, этот вопрос находится в поле внимания властей.

За минувшие сутки в России выявили 20985 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,9 млн случаев заболевания.