Госдума приняла законы о допгарантиях верховенства Конституции

Госдума приняла пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции России и приоритета ее действия на территории страны. Автором инициатив стал президент Владимир Путин.

В пакет проектов входит пять инициатив с поправками в более 110 законодательных актов. В том числе поправки предлагается внести в шесть кодексов: Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства. Госудума рассмотрела третьем чтении четыре из пяти проектов, передает РИА «Новости».

В соответствии с проектами закона, предлагается закрепить в кодексах и законах правила соотношения российского законодательства и норм международного права. Закреплено, что не соответствующие Конституции международные договоры России не подлежат введению в действие и применению. Акты или их положения, признанные конституционными в истолковании, данном Конституционным Судом, не подлежат применению в ином истолковании. В статье 79-й Основного закона также говорится, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции, не подлежат исполнению в России.

Таким образом, в соответствии с этими положениями Конституции предлагается закрепить правила соотношения российского законодательства и норм международного права – в кодексах и законах: в соответствующих статьях законодательных актов указывается, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции, не допускается.

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