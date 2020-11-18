Анонсировано совещание Путина с правительством по ситуации с COVID

Президент Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства по вопросам борьбы с коронавирусом, также в этот день возможен ряд международных телефонных разговоров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что в среду «в середине дня президент проведет регулярную встречу с членами правительства в режиме видеоконференции». Это будет «важная встреча с одной, но чрезвычайно важной темой – о том, как идет борьба с коронавирусом в субъектах Федерации и в целом», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что с докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, так как он курирует сферу производства лекарств, а также руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

«Разумеется, будут даны и оценки Путиным на эти доклады. Акцент, как я уже говорил, будет сделан на положении дел в регионах», – сообщил представитель Кремля.

Кроме того, у президента в этот день запланировано несколько встреч и совещаний непубличного характера.

«Сегодня возможны международные телефонные разговоры. Если будут, мы вас проинформируем», – сказал Песков.

Ранее Владимир Путин заявлял о готовности России объединять усилия с другими странами в борьбе с инфекциями.