Названо число предотвращенных с начала года терактов в СНГ

В 2020 году в СНГ пресекли деятельность 22 ячеек международных террористических организаций, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на видеоконференции с коллегами из других стран СНГ.

«Совместными усилиями в 2020 году нейтрализованы 22 ячейки международных террористических организаций, участники которых занимались вербовкой и переправкой граждан России и других стран СНГ в зарубежные лагеря подготовки боевиков», – доложил Патрушев, передает ТАСС.

По его данным, удалось пресечь работу свыше 160 функционеров международных террористических организаций, из которых более 110 выдворили за пределы России.

«По представленным российской стороной материалам зарубежными партнерами арестованы свыше 40 членов и пособников международных террористических организаций. На основании полученной информации более 950 иностранцам, причастным к террористической деятельности, закрыт въезд в нашу страну», – добавил он.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал, что с января 2020 года на Северном Кавказе правоохранители предотвратили 15 террористических актов. В конце октября Патрушев сообщал, что в Центральном федеральном округе за 2020 год предотвратили пять терактов.