Врач рассказал, когда нельзя пить кофе

Кофе нельзя пить на голодный желудок, употребление напитка натощак может привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, заявил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

Калинчев заявил, что традиционный утренний кофе, выпитый на голодный желудок, может привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, язвенная болезнь, панкреатит, передает радио Sputnik.

«По факту мы все имеем эти заболевания в той или иной стадии, просто они могут находиться в состоянии ремиссии со школьных, студенческих лет», – отметил он.

Употребление кофе натощак врач связывает с «неправильным пищевым поведением»: у человека нет чувства «здорового голода», он утром не хочет есть и выпивает кофе, чтобы взбодриться.

После еды можно пить кофе с чем угодно. При этом не важно, будет ли ваш кофе черный, с молоком или с заменителем молока.

Также не надо бояться сочетать этот напиток с десертом, хотя злоупотреблять сладким тоже не стоит: «Ожирения от того, что вы выпили кофе с десертом, не разовьется. Кофеманы обычно пьют просто кофе, несколько чашек в день. Десерт – это исключение. Нет такой большой группы людей, которая бы любила так делать. После плотной еды мало кто ест десерт, это больше детские истории, взрослые люди так не делают».

При этом кофе не всегда тонизирует, иногда он оказывает обратный эффект. Потому здоровый человек может пить кофе в любое время суток, даже на ночь, заключил врач-эндокринолог.

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