Прожившие вместе 63 года супруги из Италии умерли от коронавируса в один день

Супруги из Италии, отметившие в конце сентября 63-ю годовщину свадьбы, скончались от коронавируса в один день с разницей в час.

Винченцо и Ольга Молино жили пригороде Милана Сесто-Сан-Джованни. Они познакомилось на юге, в Апулии, в возрасте 18 лет и переехали в Милан в 1957 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету l’Eco di Bergamo.

По словам одной из шести внучек Молино, супруги, которым было 82 и 83 года, болели около десяти дней. Предварительно им диагностировали грипп и прописали антибиотики. Однако 11 ноября пенсионеры были доставлены в больницу города Монцы. Перед обращением в скорую помощь они замерили уровень насыщения крови кислородом: у Винченцо он составлял 68%, у Ольги – 86%.

В больнице супругов поместили в разные палаты, однако, как пишет газета, Ольга попросила себе пиджак мужа, чтобы чувствовать, что он рядом.

Ранее сообщалось, что супружеская пара из американского штата Висконсин, прожившая в браке 73 года, умерла от коронавирусной инфекции в один день с разницей в шесть часов.