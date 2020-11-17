Германская таможня конфисковала «запасы на время пандемии» из Польши

Таможня немецкого Потсдама конфисковала груз Польши, в котором были более 30 тыс. сигарет и 60 бутылок водки. По словам правонарушителей, это были «запасы на время пандемии».

Водитель фургона и его попутчики пояснили, что переправляли груз в Великобританию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Presse Portal.

При досмотре автомобиля таможенники обнаружили 60 бутылок водки, 15 пачек и 31 тыс. 200 сигарет, которые были упакованы как посылки. Один из пассажиров фургона заявил, что сигареты – это трехмесячный запас для него и его брата. В отношении мужчин было возбуждено дело о налоговом правонарушении.

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