Задержан второй подозреваемый в убийстве бизнесмена Маругова

Правоохранители задержали второго подозреваемого в убийстве подмосковного бизнесмена Владимира Маругова, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.

«По подозрению в совершении убийства предпринимателя в Истре задержан соучастник Александра Мавриди – Паша Ахмедов», – сказала Врадий РИА «Новости».

Ахмедова в скором времени доставят на допрос к следователю ГСУ СК по Подмосковью.

Ранее подозреваемому в убийстве Маругова Александру Мавриди предъявили обвинение в афере с элитной недвижимостью в Подмосковье.

Также Мавриди обвиняется в убийстве Маругова, его самого и его сообщника Константина Барского арестовали. Ранее СК сообщал, что Мавриди незаконно удерживал экс-адвоката Алексея Завгороднего в течение двух лет.

Маругов был застрелен из арбалета 2 ноября. По данным следствия, несколько человек в масках проникли в отдельно стоящее на территории домовладения помещение бани, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме. Женщине удалось освободиться и убежать. Она сразу же обратилась в правоохранительные органы, но к моменту приезда сотрудников Маругов был уже мертв.

Ранее стало известно, что экс-жена Маругова оказалась знакома с Мавриди.