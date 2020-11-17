Центры управления регионами откроются во всех субъектах России к 1 декабря

Центры управления регионами (ЦУР), целью которых является мониторинг, выявление, аналитика обращений граждан в органы власти и местного самоуправления, планируют открыться во всех субъектах России к 1 декабря, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Участники всероссийского совещания по вопросу выполнения поручения президента России от 1 марта 2020 года о создании и функционировании ЦУР обсудили вопросы подготовки документов нормативной базы, финансирования, а также проблемы, с которыми столкнулись регионы, еще не открывшие ЦУР, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Центр управления регионом – это важный инструмент мониторинга и коммуникации, который позволяет оперативно отрабатывать жалобы людей. Власть слышит и реагирует – основной принцип их работы. ЦУР получают большой массив информации. Структурирование и анализ этих данных позволяет при необходимости корректировать управленческие решения, ориентируясь на социальный запрос. И их создание в регионах должно быть обеспечено в установленный президентом срок – до 1 декабря», – сказал Чернышенко.

По словам зампредседателя правительства, к настоящему моменту 27 субъектов России уже исполнили поручение по открытию ЦУР, еще 5 субъектов открывают ЦУР сегодня. «Развертывание за такой срок фактически новой федеральной сети во всех субъектах Российской Федерации – уникальная по содержанию и масштабу задача, аналогов которой никто не решал, особенно в условиях, с которыми нам всем пришлось столкнуться в пандемию», – резюмировал Чернышенко.

Особая роль в налаживании деятельности ЦУРов в каждом отдельном регионе отводится АНО «Диалог», которая занимается сопровождением проекта, созданием и внедрением новых цифровых платформ, а также обучением сотрудников ЦУРов и госслужащих в субъектах.

Участники совещания отметили работу АНО «Диалог Регионы», которая смогла изыскать средства для опережающего финансирования на то, чтобы обеспечить работу федерального Центра компетенций, его штатную и программную базу, и начать набор персонала в регионах.

«В начале нашей работы по созданию ЦУР не все регионы включились в нее одномоментно. По состоянию на конец прошлой недели два региона находились в зоне риска. На данный момент они показали положительную динамику и вышли из зоны риска. Сейчас уровень готовности по созданию ЦУР во всех регионах превышает 80%. Мы с уверенностью можем заявить, что к 1 декабря завершим процесс открытия ЦУР во всех 83 регионах страны, согласно поручению», – отметил исполнительный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Туровцев.

Лидерами проекта по открытию ЦУР стали Калужская, Мурманская, Нижегородская, Ульяновская области, Республики Башкортостан и Татарстан. Например, в Калужской области официальное открытие ЦУР состоялось уже 27 августа 2020 года.

Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, с момента запуска работы ЦУР отработано 100 % поступивших сообщений – на сегодняшний день их уже более 15 тыс. «Теперь у наших жителей есть возможность направить сообщение в адрес нужного ведомства, используя электронные сервисы (виджеты), размещенные на официальных порталах органов и учреждений, а также через мобильное приложение «Госуслуги. ПОС», – отметил Шапша.