Обама дал прогноз о будущем Трампа

Действующий президент США Дональд Трамп в конечном счете будет вынужден покинуть свой пост, выразил уверенность бывший президент США Барак Обама в интервью программе Nieuwsuur Нидерландской телерадиовещательной корпорации.

«Выборы закончены. Это бесспорно, тут невозможны никакие обсуждения. Факт заключается в том, что Дональд Трамп проиграл голосование. Он продолжает отвергать факты и заявлять о существовании другой реальности. И существуют миллионы людей и целая медиаинфраструктура, которые поддерживают это. Но в конечном счете факты настолько убедительны, что ему придется покинуть офис», – передает ТАСС его слова.

Также экс-глава США признал необходимость поиска способов противостоять подобным тенденциям. «Мы можем обсуждать изменение климата и то, как лучше бороться с этим явлением. Но мы не можем оспаривать тот факт, что температура на планете растет. И если одна сторона, одна политическая партия, половина страны верят, что это ложь, и просто говорят, что доказательства являются неправдой, то в таких условиях демократии очень сложно функционировать эффективно», – отметил Обама.

Он подверг резкой критике Республиканскую партию, которая слишком часто оставалась молчаливой при Трампе. «Это опасно. Моя Демократическая партия также не идеальна. Но несмотря на все то, что мы должны делать лучше, мы по-прежнему верим в факты. Моя партия не позволит мне игнорировать науку во время пандемии. Моя партия не позволит мне заставить судебную систему проводить расследования в отношении моих политических оппонентов. Я бы был привлечен к ответственности за это», – заметил бывший американский президент.

При этом он отметил, что считает себя оптимистом, и не все так плохо, как может показаться. «В мире никогда не было так мало насилия, люди никогда не были настолько терпимы, здоровы и образованны, а у женщин никогда не было так много возможностей, как сейчас. Однако это не позволит избежать серьезных кризисов. Меня больше всего волнует изменение климата, потому что оно может стать необратимым, если мы не будем действовать достаточно быстро. Но я верю, что мы можем предотвратить это, и ситуация в конечном счете улучшится, а не ухудшится», – добавил Обама.

Ранее Обама в своей новой книге «Земля обетованная» (A Promised Land) выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин продемонстрировал открытость в отношении концепции перезагрузки американо-российских отношений. Экс-президент США в интервью журналу The Atlantic назвал Владимира Путина замечательной личностью, добавив, что «нельзя понять Россию и Израиль без изучения истории их стран, где они пришли к власти, которая сформировала их лидеров».