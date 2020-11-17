Путин оценил ситуацию в Карабахе

Президент Владимир Путин сообщил коллегам по БРИКС об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, достигнутые договоренности соблюдаются и обстановка в этом районе стабилизируется.

«Российская сторона предприняла самые активные усилия, чтобы помочь остановить боевые действия между двумя дружественными нам государствами и побудить их найти компромиссные решения. В результате нашего посредничества 9 ноября достигнуты договоренности о полном прекращении огня и развертывании в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента», – передает РИА «Новости» слова российского лидера.

Владимир Путин добавил, что все это зафиксировано в трехстороннем заявлении, подписанном президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении. «Важно, что упомянутые договоренности соблюдаются. Полностью прекращены боевые действия, обстановка стабилизируется. Таким образом созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса, причем на справедливой основе, в интересах как азербайджанского, так и армянского народов», – подчеркнул президент.

Напомним, 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.