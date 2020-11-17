В ЦБ назвали простой способ противодействия телефонным мошенникам

Наиболее эффективным способом противодействия телефонным мошенникам является полный отказ от разговора с ними, заявил первый замглавы департамента информбезопасности Банка России Артем Сычев.

«Опираясь на экономику процесса злоумышленников, можно сказать, что они прощупывают почву, но, очевидно, использовать в массовом масштабе им будет сложно, поскольку выигрыш будет не сильно большой», – сказал Сычев в ответ на вопрос про риск утвердительных ответов во время разговоров с незнакомцами по телефону, передает РИА «Новости».

В случае утвердительного ответа «да», на стороне банка есть система, распознающая эту команду, но в России пока таких банков «не сильно много».

«Мы еще до такого уровня (фиксации этих ответов – прим. ВЗГЛЯД) не дошли, понятное дело, что пытаются эту историю тестировать, но даже в тех банках, которые реализуют такие сервисы, там просто «да» и «нет» недостаточно. Там все гораздо сложнее», – пояснил представитель ЦБ.

«Тем не менее лучший способ противодействия мошенникам – это просто не продолжать разговор и не применять таких простых слов. Внимательно выслушать этот звонок. Повесить трубку и позвонить в банк», – сказал он.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники, орудующие в кредитно-финансовой сфере, придумали новую схему обмана. Теперь они предлагают зайти в ближайшее отделение банка, а злоумышленниками при этом выставляют реальных сотрудников банка.