Лингвисты назвали появившиеся в пандемию коронавируса выражения

Лингвисты Уральского федерального университета (УрФУ) и их коллеги из Финляндии, Швеции и Испании выявили новые слова, которые появились во время пандемии коронавируса.

В русском лексиконе теперь есть такие выражения, как коронавирье, карантец, ковидло, макароновирус, гречкохайп (нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки), маскобесье, вируспруденция, карантэ (умение владеть собой в самоизоляции) и расхламинго (популярное домашнее занятие, связанное с уборкой в доме во время вынужденного карантинного безделья), передает РИА «Новости».

Кроме того, в пандемию появились новые категории людей, связанные с отношением к коронавирусу: коронапофигисты, ковигисты, голомордые и карантье (владельцы собак, сдающие их в аренду для прогулок). По словам профессора кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ Ирины Вепревой, игра слов помогает людям адаптироваться к новым условиям жизни во время пандемии.

Также неологизмы появились в Финляндии, например, koronavelka (государственный заем для покрытия расходов, вызванных пандемией), koronatuki (господдержка для фирм и организаций), koronakuri (коронная дисциплина), koronalinko (человек или место, эффективно распространяющие вирус вокруг себя), koronapakolainen (человек, сбежавший в провинцию, чтобы избежать заражения). В Испании тем временем возникли такие слова, как корониалы (поколение, которое рождается во время карантина), конфиттинг (увеличение веса при отсутствии физических упражнений и наличии лишних калорий) и балконнация (описывает людей, оскорбляющих тех, кто гуляет по улице).

За минувшие сутки в России выявили 22 410 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,9 млн случаев заболевания.

Коронавирусная инфекция COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта пандемией.