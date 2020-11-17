Осужденный за убийство священника под Ярославлем объяснил свой поступок

Осужденный за убийство игумена из монастыря в Переславле-Залесском Александр Авдеев объяснил, почему совершил такое преступление.

Авдеева во вторник осудили на 13 лет колонии, с учетом приговора за другое убийство, срок за которое он уже отбывал, – 15 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ярославский областной суд.

Перед оглашением приговора Авдеев рассказал, почему совершил преступление. «Для меня это также вопрос, что это вообще было? Я не знаю, не могу ответить самому себе даже». Он добавил, что решение сознаться в преступлении было его личной инициативой.

По версии следствия, Авдеев пришел на территорию монастыря, зашел в жилой корпус, подошел к келье и постучал. Ему открыл игумен, он ударил того в грудь и начал бить его ножом. Священнослужитель умер в тот же день.

Авдеев украл у игумена 1,1 млн рублей и скрылся. 100 тыс. рублей из похищенного были собственностью одного из постояльцев монастыря, остальные деньги принадлежали храму.

Обвинение запрашивало для Авдеева 23 года колонии строгого режима.

Адвокат осужденного Оксан Озен рассказывала, что ее подзащитный в 2011-2012 годах был трудником в этом монастыре, но из-за конфликтов с настоятелем разочаровался в православии и духовенстве.

Тело 42-летнего настоятеля с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 7 июля 2016 года в одной из келий монастыря. В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к совершению преступления может быть причастен один из послушников – 27-летний мужчина, который 7 июля покинул территорию монастыря. Оперативным подразделениям даны поручения об установлении его местонахождения и доставлении к следователю.

В 2019 году МВД и СК установили личность подозреваемого Александра Авдеева. Для этого следователям пришлось провести 430 судебных экспертиз.