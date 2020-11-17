В Кремле высказались о «соцсетях Путина»

В Кремле призывают представителей СМИ не верить высказываниям якобы от лица президента Владимира Путина в соцсетях, глава государства не использует соцсети, любая приписываемая ему закавыченная информация – скорее всего, фейк, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пескова попросили прокомментировать одну из недавних публикаций в соцсетях, где Путину приписывают слова о том, что «немцы слепо пойдут за (канцлером ФРГ Ангелой) Меркель – так же, как они шли за Гитлером в 39-м году», передает РИА «Новости».

«С вашей помощью я хочу обратиться ко всем вашим коллегам в европейских столицах, которые занимаются чтением вот этих вот публикаций: не верьте этим публикациям. Путина в социальных сетях нет, он не использует социальные сети», – заявил в ответ представитель Кремля.

Он добавил, что упомянутая в вопросе публикация «является абсолютной чушью».

«Любая информация, которую вы можете на этот счет прочитать, – тем более, закавыченная, а на незакавыченную вообще не стоит обращать внимания, – так вот, любая закавыченная информация, скорее всего, является фейком. Верьте нашим сообщениям, мы всегда готовы ответить на ваши обращения и подтвердить достоверность той или иной публикации», – отметил Песков.

Ранее Владимир Путин рассказывал, что положительно относится к техническому прогрессу и гаджетам. На вопрос, не вызывает ли этот прогресс дискомфорт, он сказал: «Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь: у меня есть другие возможности просто».

Он добавил, что иногда совершает звонки по смартфону, когда ему передают эти устройства подчиненные, однако такое происходит редко: «Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента».