Задержаны подозреваемые в краже из сокровищницы «Зеленый свод» в Германии

В Германии задержали троих подозреваемых в краже из дрезденской сокровищницы «Зеленый свод», заявила прокуратура Дрездена.

«В трех разных федеральных землях задержаны трое подозреваемых», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

«В настоящее время проводятся обыски на 18 объектах – в квартирах, гаражах и транспортных средствах. Ведется поиск украденных драгоценностей и возможных улик – цифровых носителей, предметов одежды и инструментов», – добавили в прокуратуре.

В оперативных мероприятиях участвуют 1,6 тыс. полицейских.

Напомним, ограбление «Зеленого свода» произошло в ноябре 2019 года, в момент, когда здание музея было закрыто для посетителей. Из сокровищницы похитили бриллиантовые гарнитуры.

Немецкие полицейские предположили, что к краже могут быть причастны криминальные структуры Берлина.