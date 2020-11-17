В Москве началась церемония прощания с Джигарханяном

В Московском драматическом театре проходит церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном, присутствуют родные, коллеги, друзья и поклонники актера.

В холле театра установили портрет артиста в окружении венков, в том числе от коллективов Московского драматического театра, театра Маяковского, театра Олега Табакова, «Ленкома», от председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина, передает РИА «Новости».

Гроб с телом Джигарханяна выставили на сцене театра. Звучит музыка, на экране демонстрируют фотографии с участием артиста.

Актер Александр Пашутин на церемонии прощания заявил, что Джигарханян был великим мудрецом и педагогом. «Умных людей много, мудрых мало. Он был великий мудрец, как педагог, как режиссер учил своих учеников не только профессии, но и мудрости, познаванию жизни... Мы ехали с ним однажды в машине, он сказал мне: «Саша, самая ближайшая дорога – та, которую ты знаешь». Я теперь всегда его слова вспоминаю... Я счастлив, что я его знал, что мы общались, играли, снимались», – сказал Пашутин.

Он добавил, что Джигарханян был для него старшим товарищем и учителем. «Мы с ним снимались вместе в фильме «Премия», потом он сам позвонил мне и сказал: «Саша, давай сыграем с тобой двух братьев вот в этом театре». Это было великое счастье работать с таким гениальным, великим актером... Потом, когда после одной из эмоциональных сцен, он входил за кулисы, говорил мне: «Шура, хорошо». Это была самая высокая похвала», – вспомнил актер.

Актер Владимир Конкин на церемонии отметил, что Джигарханян был философом. «Он пример того, как вообще себя нужно вести. И философический был человек, он к концу жизни вообще превратился в философа... Он наш Сократ сегодня, мы с ним прощаемся», – сказал Конкин.

«Те, кто с ним работал, кто с ним существовал бок о бок многие годы, знают, какой это был удивительный, уникальный человек. Он был наполнен своей работой до такой степени внутри, что его качество работы, его человеческий и актерский таланты – это школа, большая школа. И то, что он был прекрасным партнером. И я с таким удовольствием вспоминаю нашу работу с ним в фильме «Место встречи изменить нельзя», потому что как-то сразу же мы понравились друг другу, а такое нечасто случается», – сказал артист.

Напомним, народный артист СССР Армен Джигарханян умер в ночь на субботу на 86-м году жизни. Соболезнования родным и близким актера выразили президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян.