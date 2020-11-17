Москалькова предложила наделить омбудсменов правом посещать своих граждан за рубежом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила закрепить в международном договоре право омбудсменов посещать своих соотечественников за рубежом и оказывать им помощь.

Во вторник в режиме видеосвязи проходит IV Международная конференция «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов», передает РАПСИ.

«Предлагаю рассмотреть вопрос о возможности включения в Конвенцию об оказании правовой помощи по гражданским, уголовным и семейным делам нормы о праве омбудсменов за рубежом посещать своих соотечественников и оказывать им помощь», – сказала Москалькова.

Она отметила, что сейчас взаимодействие осуществляется на основании двухсторонних договоренностей.

«Практика показала, что на основании двухстороннего взаимодействия с греческой стороной мы смогли посетить Александра Винника в греческой тюремной больнице, благодаря взаимодействию с украинскими коллегами мы проводили обмен рыбаков 7 на 7, благодаря такому взаимодействию можно было посетить наших граждан в местах лишения свободы за рубежом. Но это все сегодня на основе взаимной помощи, если бы это было закреплено в международных актах, хотя бы на площадке СНГ или на Европейской площадке по оказанию правовой помощи – это было бы шагом вперед на пути интеграции омбудсменов», – отметила уполномоченный.

Москалькова также предложила обсудить вопрос о закреплении прав омбудсменов по оказанию помощи гражданам своих государств, оказавшихся в местах принудительного содержания за рубежом, аналогичной консульской поддержке.