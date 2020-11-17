Россия поднялась в рейтинге стран по владению английским языком

Россия поднялась на 41-е месте в ежегодном мировом рейтинге владения английским языком EF English Proficiency Index (EPI) 2020, сообщили в пресс-службе образовательной компании EF.

«Россия показала средний уровень владения английским (индекс EF EPI 512) и заняла 41-ю позицию в списке среди всех стран. Стоит отметить, что в 2019 году результат был хуже – Россия занимала 48-е место в рейтинге, имея низкий уровень владения языком. В новом исследовании Россия прибавила семь позиций и попала в список стран со средним уровнем английского», – цитирует ТАСС сообщение составителей рейтинга.

Вместе с Россией на 41-м месте оказалась Куба, а на 40-е место встала Белоруссия. Тем временем в Европе уровень владения английским языком остается стабильно высоким: 27 из 33 стран улучшили свои позиции с 2019 года. Также позиции продолжает улучшать Китай.

«Самый высокий уровень владения английским языком по всему миру показали опрошенные в возрасте от 26 до 30 лет. При этом взрослые старше 40 лет показали более высокий уровень знаний, чем опрошенные в возрасте от 18 до 20 лет», – отметили в EF.

В пятерку лидеров вошли Нидерланды, Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия. Рейтинг составлен на основе тестирования 2,2 млн людей по всему миру. Всего в исследовании приняли участие 100 стран.

Ранее в России отказались от идеи обязательного ЕГЭ по иностранному языку.