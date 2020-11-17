Армения и Азербайджан обменялись телами 200 погибших в Карабахе

Взгляд
17 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 12:08  |  vz.ru
Разделы

Китай нанес экономике США удар в спину

Крупнейшая в истории сделка о свободной торговли поможет Китаю свергнуть США с олимпа REUTERS/Kham
КНР подписала уникальную сделку о свободной торговле с 14 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ее уникальность не только в том, что она затрагивает сразу треть населения планеты и треть мировой экономики. Важно, что экономический союз с Китаем создают союзники Америки – Япония и Австралия. Это может говорить о переходе мирового экономического лидерства от Вашингтона к Пекину. Подробности...
Перейти в раздел…

Пашинян пока нужен России

«Жду военнослужащих с передовой в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со скулящими под стенами» Асатур Есаянц/РИА Новости
Нынешние проблемы премьер-министра Армении Никола Пашиняна вызывают у многих злорадство. Всего за неделю он превратился в политического банкрота – и теперь больше похож не на демократического лидера, а на ненавидимого народом автократа, цепляющегося за власть. Однако именно сейчас сохранение Пашиняна в кресле премьера отвечает интересам России.  Подробности...
Перейти в раздел…

Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии

Израильский барражирующий боеприпас Harop стал одним из главных инструментов, обеспечивших победу Азербайджана UIG/Aviation-images/ТАСС
Отгремели залпы последней карабахской войны, так плачевно закончившейся для Армении и так успешно для Азербайджана. Какие уроки военно-технические уроки должна извлечь Россия из того, что было продемонстрировано на поле боя? Есть ли у нашей страны возможность что-то противопоставить тому оружию, которое принесло победу Азербайджану?  Подробности...
Перейти в раздел…

Эстонские министры подняли голос против Соединенных Штатов

Отец и сын Хельме пошли наперекор всей политической традиции Эстонии SANDER ILVEST/Global Look Press
«Нет сомнений, что эти выборы в США сфальсифицированы». «Джо Байден и Хантер Байден – коррумпированные типы». Эти заявления, сделанные членами правительства Эстонии, вызвали в стране крупнейший политический скандал. Из-за которого даже, как предполагают некоторые аналитики, «Байден может бросить Эстонию на растерзание России». Как такое произошло?  Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

На мужских конкурсах красоты все куплено женами или мамами

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Про стремительно растущий глобальный феномен мужских конкурсов красоты узнала из разговора ребенка с друзьями. Доминирует Южная Корея. Латинская Америка догоняет. Подробности...

Айфон – плохая религия

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы все нуждаемся в смысле жизни, в единстве с другими людьми, в радости, в утешении – но продукция Apple (или любой другой корпорации) не может нам этого дать. Всего этого следует искать в другом месте. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Какие народы должна спасать Россия

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Нашим приоритетом должен быть здоровый национальный эгоизм. Забота прежде о собственных интересах, о русской глубинке, о русских дорогах и заводах, о русских людях. Особенно в том случае, если мы хотим во что-либо вмешаться за рубежом. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
Перейти в раздел…

Пашинян должен остаться у власти

Женщина преградила Байдену путь к власти

Новые провокации Турции на Кавказе

Перейти в раздел…

Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
Подробности...

В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
Подробности...

Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
Подробности...
15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменятся отношения между Москвой и Кишиневом после избрания Майи Санду на пост президента Молдавии?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Останутся такими же
Вы читаете комментарии под материалами газеты ВЗГЛЯД?
  • Да

  • Нет

  • Читаю и пишу
Как вы относитесь к межконфессиональным бракам?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Безразлично
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В России отреагировали на принятие в США «акта Родченкова»
    Президент Армении призвал передать власть в стране Россвязь и Роспечать могут ликвидировать Словакия решила бороться с коронавирусом, как с коммунистами Венгрия и Польша заблокировали проект бюджета ЕС на 1 трлн евро
    Эрдоган отказался встретиться с Помпео В WADA заявили о способности «закона Родченкова» подорвать антидопинговую систему Украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V» Стали известны опасные последствия легкой формы коронавируса
    В Джорджии при пересчете нашли более 2,6 тыс. неучтенных голосов В России предложили ввести проверки электропроводки в квартирах Россия ответила на обвинения в кибератаках на разработчиков вакцин от COVID-19 Жена Хрусталева возмутилась ситуацией вокруг госпитализации телеведущего

    Главная тема


    Пашинян пока нужен России

    отклонение от траектории


    Вероятной причиной аварии ракеты Vega назван украинский двигатель

    «беспокоиться не о чем»


    Актер Трубинер отреагировал на попадание в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

    «страшно перепугались»


    Ургант показал Хрусталева после госпитализации

    Видео

    военно-технические уроки


    Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии

    выборы в сша


    Сколько геев и чернокожих войдет в администрацию Байдена

    тяжелые времена для СПГ


    Мировой кризис лишил российский газ будущих конкурентов

    борьба за Белый дом


    Трамп начал подготовку к реваншу

    амбициозные планы


    Как провалились попытки заманить жителей Белоруссии в Латвию

    такое сотрудничество


    Игорь Караулов: «Тотальный диктант» поднял вопрос о патриотизме писателей

    ошибочная самоуверенность


    Тимофей Бордачёв: Что России делать с Эрдоганом

    возвращение в НАТО


    Юрий Мавашев: Москва должна извлечь выгоду из отношения Байдена к Турции

    на ваш взгляд


    Как изменятся отношения между Москвой и Кишиневом после избрания Майи Санду на пост президента Молдавии?

    Армения и Азербайджан обменялись телами 200 погибших в Карабахе

    17 ноября 2020, 10:58

    Текст: Евгения Шестак

    Стороны карабахского конфликта уже обменялись телами 200 погибших в результате боевых действий, заявил президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер.

    «Что касается извлечения тел погибших, то я рад сообщить, что с присутствием российских миротворцев и МККК стороны начали извлекать тела и обменивать их. По моей последней информации, [стороны] уже обменялись 200 телами. Мы продолжим прилагать усилия», – цитирует его РИА «Новости».

    Маурер подчеркнул, что приоритетными направлениями деятельности МККК в Нагорном Карабахе являются оказание помощи местным жителям, покинувшим район из-за обстрелов, а также извлечение тел погибших и посещение пленных. 

    Президент организации также выразил признательность российским миротворцам, размещенным в зоне карабахского конфликта после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий.

    Во вторник Маурер встретится в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны планируют обменяться оценками происходящего в Карабахе и обсудить взаимодействие.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил создать межведомственный центр гуманитарного реагирования по ситуации в Нагорном Карабахе.

    Напомним, лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •